Milan, dalla Spagna: manca solo ufficialità per Brahim Diaz

Dalla Spagna confermano: è praticamente fatta per il passaggio di Brahim Diaz dal Real Madrid al Milan. Il trequartista si trasferirà in prestito secco.

Brahim Diaz sarà presto un nuovo giocatore del Milan. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, manca solo l’ufficialità per il passaggio del trequartista in rossonero. Diaz si trasferirà in prestito secco, con il Real Madrid che vuole riportarlo a casa al termine della stagione.

Il giocatore vuole trovare continuità di minutaggio, considerando che lo spazio con le merengues non è mai stato importante. Il Milan può offrirgli la possibilità di mostrare tutte le qualità, ma dovrà giocarsi il posto con Hakan Calhanoglu, che al momento sembra insostituibile per Stefano Pioli. Il Milan ha provato più volte a inserire un diritto di riscatto, ma il Real Madrid non ha sentito ragioni. Nei prossimi giorni Diaz dovrebbe essere a Milano per la firma e unirsi ai suoi nuovi compagni.

Alex Baldarelli