Calciomercato Milan, Ricci sempre vivo: Fiorentina in pole

Il Milan continua a monitorare la situazione legata a Samuele Ricci. Al momento i rossoneri devono vedersela con la concorrenza di Fiorentina e Borussia Dortmund.

Samuele Ricci è uno di quei talenti che il Milan vuole assicurarsi prima che esplodano. I rossoneri lo monitorano da tempo e sono convinti delle sue potenzialità. I rossoneri al momento però sono concentrati su altri obiettivi e non hanno formulato un’offerta vera e propria all‘Empoli. Il giocatore vuole lasciare la società toscana e giocarsi le proprie carte in Serie A.

Secondo quanto riferisce calciomercato.com ad accontentarlo potrebbe essere la Fiorentina. I viola hanno raggiunto un accordo con il giocatore, ma non ancora con l’Empoli. Gli azzurri continuano a chiedere 15 milioni di euro, mentre la dirigenza gigliata vuole chiudere a 12 milioni, proponendo un prestito con obbligo. Sullo sfondo resta sempre anche il Borussia Dortmund che – come il Milan – è sempre rimasto solo alla finestra.

