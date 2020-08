Leeds United, ufficiale Greenwood: era sul taccuino del Milan

L’Arsenal comunica di aver ceduto l’attaccante Sam Greenwood al Leeds United. Il giocatore era sul taccuino del Milan.

Tra i tanti nomi vociferati in orbita Milan c’era anche Sam Greenwood, attaccante dell’Arsenal. Nella giornata di oggi i gunners hanno comunicato di aver ceduto il diciottenne al Leeds United, con il quale ha firmato un contratto di tre anni. Il Milan aveva preso informazioni, ma senza mai formulare un’offerta. Sul giocatore era vivo anche l’interesse del Manchester United.

Il Milan era rimasto impressionato dalle qualità di Greenwood in zona gol, capace di segnare 12 reti in 14 partite. Un’ottima quota realizzativa mostrata anche nelle giovanili dell’Arsenal. Ora l’occasione di costruirsi la carriera con il Leeds, dove avrà più possibilità di scendere in campo con regolarità.

