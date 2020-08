Calciomercato Milan, Brescianini alla Virtus Entella: è fatta

Nella giornata di ieri l’incontro a Casa Milan con l’agente Giuseppe Riso, ora la cessione in prestito. Marco Brescianini sarà presto un nuovo giocatore della Virtus Entella.

Marco Brescianini va a farsi le ossa in Serie B. Come riferisce tuttomercatoweb.com, è praticamente fatta per il passaggio del centrocampista rossonero alla Virtus Entella. Il ventenne avrà l’occasione per mettere in mostra le sue qualità, crescere e magari tornare presto al Milan.

È stato decisivo l’incontro di ieri a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Giuseppe Riso, agente del giocatore: Brescianini voleva andare in prestito ed è stato accontentato. Sul centrocampista si era mosso anche il Vicenza, squadra che il Milan affronterà in amichevole mercoledì 9 settembre, ma il giocatore ha preferito trasferirsi in Liguria. Brescianini aveva esordito con la maglia rossonera nell’ultima giornata di campionato contro il Cagliari.

MILAN, PEZZELLA E MILENKOVIC COMPLICATI