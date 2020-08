Milan, Pezzella e Milenkovic complicati: Fiorentina decisa a trattenerli

Il Milan ha messo nel mirino i due centrali della Fiorentina. Due obiettivi molto complicati, considerando la volontà della Fiorentina di trattenerli.

Nelle ultime settimane il Milan ha preso informazioni su Nikola Milenkovic e German Pezzella. I due difensori centrali piacciono a Stefano Pioli, che li ha già allenati durante l’esperienza sulla panchina della Fiorentina. Proprio la società gigliata, tuttavia, non vorrebbe privarsi dei leader difensivi in questa sessione di mercato.

Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico Beppe Iachini si sarebbe opposto personalmente alla cessione, considerandoli indispensabili per il progetto viola. Il Milan negli ultimi giorni sembrerebbe più propenso al ventinovenne argentino, considerando anche le difficoltà economiche e la concorrenza per arrivare a Milenkovic.

Il dialogo con l’agente del ventinovenne è sembrato proficuo e il giocatore accetterebbe di buon occhio il trasferimento al Milan, ma la Fiorentina per il momento fa muro. In caso di cessione i viola si fionderebbero su Domenico Criscito.

MILAN, TRATTATIVA PER BEGOVIC