Calciomercato Milan – Calabria, il Cagliari insiste: l’offerta non convince

La proposta lanciata dal Cagliari per acquistare Davide Calabria non ha convinto il Milan. Ma non è escluso un rilancio dei sardi.

Il Cagliari fa sul serio per Davide Calabria. O quanto meno il club sardo avrebbe teoricamente individuato nel numero 2 del Milan un rinforzo ideale.

Secondo quanto scrive oggi Tuttosport, i sardi hanno già messo sul piatto una prima offerta ufficiale per Calabria. Al Milan andrebbero circa 8 milioni più 2 di bonus. Una proposta che da via Aldo Rossi ritengono troppo bassa e poco consona al valore del giocatore.

La posizione del Milan è chiara: Calabria, come ammesso anche dal d.s. Massara, al momento non è considerato cedibile. Ma ovviamente andranno ascoltate tutte le proposte in arrivo per il terzino, che fa gola anche ad un paio di società spagnole.

Visto che l’idea dei rossoneri di puntare Serge Aurier per la fascia destra non è ancora sfumata, non è da escludere che il Milan possa prendere seriamente in considerazione un nuovo rilancio del Cagliari. A meno che non si decida definitivamente di ripartire con Calabria e Conti come i due tasselli titolari della corsia difensiva.

