Calciomercato Milan, colpo Brahim Diaz: le ultime

Brahim Diaz è destinato a vestire la maglia del Milan. Il talento spagnolo intenzionato a sposare il progetto rossonero. Le ultime sulla trattativa

Come ampiamente detto l’arrivo di Brahim Diaz al Milan è in dirittura d’arrivo. Il fantasista spagnolo ha detto sì a Maldini e Massara ed è pronto a vestire la maglia rossonera.

Il suo arrivo in Italia è programmato già per i prossimi giorni: serve solo l’ultimo piccolo sforzo. Non c’è, infatti, accordo sulla formula con cui il Milan preleverà Brahim: il Real vorrebbe darlo solo in prestito, con i rossoneri che vorrebbero il diritto di riscatto. Possibile, che alla fine venga inserita anche una recompra.

Tra le due società – come riporta Alessandro Jacobone – è dunque in atto un braccio di ferro che vede la convinzione di entrambe le parti circa le potenzialità del giovane blancos.