Calciomercato Milan – Florentino Luis ha scelto: giocherà in Premier

Sembra fatta per il trasferimento di Florentino Luis in Premier League: c’è l’offerta giusta per convincere il Benfica e il giocatore.

Mentre il Milan vira su Tonali e Bakayoko per rinforzare il proprio centrocampo, sembra sfumare definitivamente una pista seguita nel recente passato.

I rossoneri hanno valutato più volte l’acquisto di Florentino Luis, mediano classe ’99 del Benfica. Il Milan addirittura ha provato ad imbastire una trattativa di scambio, con Lucas Paquetà che sarebbe andato a giocare a Lisbona.

Ma l’accordo tra le parti non è stato mai raggiunto, nonostante Florentino avesse accettato di buon grado l’idea di trasferirsi in Italia.

Il suo futuro, secondo A Bola, sarà invece in Premier League. Il Benfica pare abbia dato l’ok al Fulham per l’ingaggio del centrocampista, obiettivo primario del club londinese.

L’offerta da circa 30 milioni di sterline ha convinto i lusitani, che dunque sono pronti a cedere Florentino al Fulham, squadra neopromossa nella massima serie inglese dopo i recenti playoff.

Una notizia che, al momento, interesse francamente poco al Milan. Come detto i rossoneri hanno virato su altri nomi di rilievo per la propria metà campo.

