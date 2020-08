Milan, Szoboszlai: “Sto bene al Salisburgo. Italia? Preferisco altro”

Dominik Szoboszlai è stato a lungo accostato al Milan, nell’eventualità che Rangnick diventasse il nuovo allenatore. Ora l’ungherese ha intenzione di prendere altre strade.

Dominik Szoboszlai sembrava poter essere il fiore all’occhiello della campagna acquisti del Milan firmato Ralf Rangnick. La decisione dei rossoneri di puntare ancora su Stefano Pioli ha cambiato le strategie di mercato e anche l’ungherese non considera più l’ipotesi Milan.

Intervistato da Kicker, il centrocampista ha ammesso di voler restare al Salisburgo, con l’Italia che resta lontana dalle sue preferenze: “Al momento sto bene qui. Nei prossimi cinque anni mi vedo in uno dei maggiori campionati europei, ma preferirei Spagna, Germania o Inghilterra all’Italia“.

Il Milan era pronto a offrire 35 milioni per Szoboszlai, una proposta che però non è mai partita da Via Aldo Rossi. Solo il futuro ci dirà se i rossoneri dovranno mangiarsi le mani per aver cambiato obiettivo di mercato, oppure la scelta è stata azzeccata.

