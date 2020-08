Claudio Bravo, ufficiale il trasferimento al Betis Siviglia

Era stato offerto anche al Milan, ma Claudio Bravo proseguirà la sua carriera in Spagna. Notizia ufficiale di oggi il suo passaggio al Betis Siviglia.

Rimasto svincolato dopo l’esperienza al Manchester City, l’esperto portiere cileno ha firmato un contratto per la stagione 2020/2021 e il club andaluso ha anche l’opzione per prolungare l’accordo per un altro anno.

Claudio Bravo ha già giocato in Spagna tra il 2006 e il 2016 con Real Sociedad e Barcellona. Successivamente si è trasferito in Inghilterra al Manchester City. Adesso fa ritorno nella Liga per difendere la porta del Betis Siviglia, che lo ha ingaggiato a parametro zero. Nei citizens era una riserva, ma in Spagna avrà modo di avere spazio con continuità.

