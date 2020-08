Tonali al Milan, accordo Maldini-Cellino: cifre e formula

Sandro Tonali vestirà la maglia del Milan. Accordo raggiunto tra Paolo Maldini e Massimo Cellino per il trasferimento del talento del Brescia. È Gianluca Di Marzio a dare la notizia.

Il club rossonero prendere il giocatore con la formula del prestito oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni. Previsti anche dei bonus (circa altri 10 milioni) legati a obiettivi personali e di squadra a favore delle Rondinelle.

Nelle prossime ore inizierà lo scambio dei documenti tra le società e poi sarà tempo della firma di Tonali. Il giocatore negli ultimi giorni ha spinto per un trasferimento al Milan. Per mesi sembrava a un passo dall’Inter, che effettivamente aveva un principio di accordo sia con lui che con il Brescia. Tuttavia, il club nerazzurro non ha voluto chiudere e si è concentrato su altri obiettivi.

Maldini è stato bravo a inserirsi e strappare sia il sì di Tonali che di Cellino. A breve Stefano Pioli potrà contare su un buon rinforzo a centrocampo. Il calciatore firmerà un contratto di cinque anni a circa 2,2 milioni netti annui più bonus.

Sandro Tonali to AC Milan, confirmed and it’s a done deal: here we go! Agreement reached for a loan with buy option from Brescia. Personal terms agreed today. Inter are out of the race after having an agreement with Tonali since April. 🔴⚫️ @SkySport @DiMarzio @PeppeDiSte #Milan

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2020