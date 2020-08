Milanello, 4-1 alla Primavera nella partitella: Kalulu in gol

Oggi a Milanello la squadra di Stefano Pioli si è regolarmente allenata per prepararsi alla stagione 2020/2021. La seduta è cominciata un po’ in ritardo a causa del maltempo.

Dopo l’attivazione muscolare in palestra, il Milan si è spostato sul campo rialzato per giocare una partitella (tre tempi da 15 minuti ciascuno) con la Primavera di Federico Giunti, “integrata” da alcuni giocatori della Prima Squadra. Il risultato finale è stato di 4-1 in virtù dei gol realizzati da Alexis, Saelemaekers, Pierre Kalulu, Ante Rebić e Lucas Paquetá. Per la Primavera rossonera rete segnata da Sala.

A Milanello era presente anche Paolo Maldini. Il direttore tecnico del Milan è molto impegnato nelle trattative del calciomercato, però cerca di stare più vicino possibile al gruppo. La vicinanza della dirigenza rappresenta sempre un segnale importante per il gruppo. Domani nuovo allenamento alle 15 presso il centro sportivo di Carnago.

