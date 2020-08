Milan, Tonali: proseguono i dialoghi. Prossimi giorni decisivi

Il Milan prosegue il pressing su Sandro Tonali. La prossima settimana sarà decisiva per il futuro del centrocampista del Brescia.

Il Milan ha sfruttato il momento di standby dell’Inter per fiondarsi su Sandro Tonali. Come riporta Sky Sport, i rossoneri sono in vantaggio per il centrocampista del Brescia: offerta di prestito oneroso da 10 milioni di euro e diritto di riscatto da 25 milioni più 3 di bonus.

Proseguono i dialoghi tra Maldini e Cellino, anche se il presidente del Brescia si attende una risposta dell’Inter. Se questa non arriverà, si avvicinerebbe clamorosamente il passaggio di Tonali al Milan. La prossima settimana sarà decisiva per il centrocampista bresciano.

Il Milan è fiducioso di poter chiudere l’affare a breve. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Daniele Longo, già nelle prossime 48/72 ore si potrebbe trovare un accordo. Il giocatore spinge per il Milan, che potrebbe ottenere un contratto di 5 anni a 2 milioni di euro. Già nelle prossime ore dovrebbe esserci un contatto decisivo tra il procuratore Bozzo e Paolo Maldini. Il Brescia potrebbe ottenere una percentuale sulla futura rivendita.

Alex Baldarelli