Calciomercato Milan, spunta l’idea Soumaré: obiettivo complicato

Il Milan ha messo nel mirino un nuovo centrocampista. Si tratta di Boubakary Soumaré, centrocampista del Lille. C’è da battere la concorrenza di molti club di Premier League.

Dopo l’arrivo ormai certo di Sandro Tonali, il Milan ha messo gli occhi su un altro centrocampista. Secondo quanto riferisce Le10Sport, i rossoneri si sono inseriti prepotentemente anche per Boubakary Soumaré. Il mediano del Lille è sul taccuino di molti club in Premier League, tra i quali Liverpool, Arsenal e Manchester United. In Germania, invece, è stato chiesto dall’Hertha Berlino, mentre in Spagna è finito nel mirino del Real Madrid.

Il Milan è sicuro dell’avvenire del ventunenne francese e vuole fare di tutto per acquistarlo. La folta concorrenza però lascia presagire che il Lille non si fermi a una trattativa semplice, ma speri di scatenare una vera e propria asta. Soumaré resta comunque solo un’alternativa a Tiemoué Bakayoko, peraltro più costosa, visto che per il giovane mediano i francesi chiedono 35 milioni.

Calciomercato Milan, chi è Boubakary Soumaré

Boubakary Soumaré è un mediano che fa della forza fisica la sua arma migliore. Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain, Soumaré si è trasferito al Lille nel 2017 a titolo gratuito. Il giocatore si è messo in mostra soprattutto in Champions, dove ha giocato le sei partite del girone del Lille, poi eliminato. Alto 1,88, è un vero e proprio frangiflutti davanti alla difesa e risulta sempre molto complicato superarlo, anche per la sua considerevole velocità. È un giocatore molto simile a Franck Kessie.

Il Milan, rispetto al Liverpool e Real Madrid non potrà giocarsela, ma se i due club decidono di non affondare il colpo, i rossoneri potranno provarci per rinforzare ancora di più un centrocampo già abbastanza completo. Nel caso in cui arrivasse anche Soumaré, la partenza di Rade Krunic, già in uscita, diventerebbe certa.