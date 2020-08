Europa League, sorteggio preliminari: ufficiale l’avversaria del Milan

Il Milan pesca lo Shamrock Rovers nell’urna di Nyon. Sarà la squadra irlandese la rivale nel secondo turno dei preliminari di Europa League 2020/2021.

Oggi per il Milan una giornata importante, non solo per la firma del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma anche per il sorteggio dei preliminari di Europa League. La squadra rossonera ha conosciuto l’avversaria che affronterà il 17 settembre nel secondo turno.

Dall’urna di Nyon è uscito la squadra irlandese dello Shamrock Rovers, la partita secca prevista si disputerà a Dublino. Le altre potenziali avversarie del Milan erano Bodø/Glimt (Norvegia), Hibernians (Malta). Se i rossoneri dovessero vincere, si qualificheranno al terzo turno e giocheranno il 24 settembre un altro match. In caso di altra vittoria, ci sarà poi il playoff finale per accedere alla fase a gironi di Europa League.

Di seguito il quadro completo degli accoppiamenti del secondo turno dei preliminari di Europa League 2020/2021.

Hammarby (Svezia)-Lech Poznan (Polonia)

Maccabi Haifa (Israele) o Zeljeznicar (Bosnia)-Kairat (Kazakistan)

B36 (Far Oer)-The New Saints (Galles)

Backa Topola (Serbia)-FCSB (Romania)

Progrès Niederkorn (Lussemburgo)-Willem II (Paesi Bassi)

Sfintul (Moldavia)-Partizan (serbia)

Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria)-Tottenham (Inghilterra)

Honved (Ungheria)-Malmo (Svezia)

Lincoln Red Imps (Gibilterra)-Rangers (Scozia)

Renova (Macedonia del Nord)-Hajduk Spalato (Croazia)

DAC Dunajska Streda (Slovacchia)-Jablonec (Repubblica Ceca)

Shamrock Rovers (Irlanda)-Milan (Italia)

🚨 Europa League 🚨 We’ll be playing away at @ShamrockRovers in our first Europa League match 🛫 Il nostro primo avversario in #UEL sarà lo Shamrock Rovers 🛫#SempreMilan pic.twitter.com/O7P4Tn06cC — AC Milan (@acmilan) August 31, 2020

🚨 UFFICIALE 🟥⬛ Sarà lo Shamrock Rovers l’avversaria dell’@acmilan nel secondo turno di qualificazione di #UEL. pic.twitter.com/968coCz8lW — La UEFA (@UEFAcom_it) August 31, 2020

