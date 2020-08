Milan, Theo Hernandez ha parlato con Brahim Diaz: il retroscena

Brahim Diaz convinto del trasferimento al Milan anche grazie alle parole di Theo Hernandez, che un anno fa lasciò il Real Madrid proprio per i rossoneri.

Il Milan conta di chiudere nei prossimi giorni l’arrivo di Brahim Diaz dal Real Madrid. I club stanno ancora trattando sulla formula dell’operazione e c’è ottimismo sul raggiungimento di un accordo in tempi brevi.

I Blancos non vogliono perdere il controllo del cartellino del giocatore, quindi prediligono un prestito secco oppure l’inserimento di una clausola di riacquisto del cartellino. Paolo Maldini non vuole valorizzare il calciatore di un’altra squadra e pertanto serve ancora negoziare per raggiungere un’intesa definitiva.

Intanto il Corriere della Sera rivela che Brahim Diaz dovrebbe arrivare al Milan in questa settimana. A convincere il 21enne talento spagnolo del trasferimento in rossonero anche alcune telefonate avvenute con Theo Hernandez, che Maldini un anno fa prese proprio dal Real Madrid.

Il terzino francese è cresciuto tantissimo a Milano ed è atteso ad una stagione di ulteriore maturazione. Anche Brahim Diaz spera di fare un percorso simile, dopo un’annata col sole 10 presenze in maglia blanca. L’ex di Malaga e Manchester City ha voglia di giocare.

