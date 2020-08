Milan, Ibrahimovic ha firmato il rinnovo del contratto

Zlatan Ibrahimovic ha prolungato il contratto con il Milan fino a giugno 2021. Il campione svedese ha firmato stamane nella sede di via Aldo Rossi.

Finalmente Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato il contratto con il Milan. Il centravanti svedese ha siglato il nuovo accordo fino a giugno 2021. Guadagnerà circa 7 milioni di euro netti. Si attende solo il comunicato ufficiale adesso.

Stamattina il giocatore si è recato a Casa Milan poco prima delle 11 per incontrare la dirigenza e apporre la propria firma sul contratto. Ha lasciato la sede di via Aldo Rossi alle 11.45. Nel pomeriggio alle ore 15 c’è l’allenamento a Milanello e lui sarà presente. Stefano Pioli e i compagni lo aspettano a braccia aperte per preparare la nuova stagione sportiva.

