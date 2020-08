Sportmediaset – Tonali al Milan: visite mediche giovedì

Sandro Tonali presto indosserà la maglia del Milan, quella che sogna da quando era bambino. In settimana visite mediche e firma sul nuovo contratto.

Il Milan ha messo le mani su Sandro Tonali. Rimangono ultimi dettagli da definire, ma l’operazione è sostanzialmente conclusa. Il talento del Brescia vestirà la maglia rossonera.

Secondo quanto spiegato da Sportmediaset, quella di giovedì può essere la giornata delle visite mediche a Milano per il giocatore. La firma sul nuovo contratto venerdì a Casa Milan. Per Tonali è pronto un quinquennale da circa 2,2 milioni di euro netti a stagione.

Il Brescia ha accettato l’offerta di Paolo Maldini: prestito oneroso da 10 milioni con diritto di riscatto fissato a 15 milioni e altri 10 milioni di bonus. Il club di Massimo Cellino dovrebbe essersi garantito anche il 10% di una eventuale rivendita futura del centrocampista.

A Sky Sport è stato spiegato che Tonali prima di trasferirsi al Milan dovrebbe anche firmare un prolungamento di contratto con il Brescia. Motivo? Il Diavolo prende il calciatore in prestito con diritto di riscatto, quindi Cellino per evitare brutte sorprese sul riscatto preferisce prolungare l’attuale accordo in scadenza a giugno 2022.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Europa League, sorteggio preliminari: ufficiale l’avversaria del Milan