Sky – Tonali, pressing su Cellino per andare al Milan: il retroscena

Sandro Tonali ha fortemente voluto il passaggio al Milan, squadra della quale è tifosi. Il giocatore ha pressato Massimo Cellino per accelerare l’affare.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport stasera. Per quanto riguarda il Milan, confermato l’arrivo di Sandro Tonali.

Il giocatore già questa settimana dovrebbe svolgere le visite mediche e firmare un contratto quinquennale. L’operazione prevede un prestito oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15 milioni più bonus e percentuale sulla rivendita a favore del Brescia.

Di Marzio spiega che la volontà di Tonali di vestire la maglia del Milan è stata importante per accelerare l’affare. Il ragazzo è milanista da quando era bambino e, saputa la possibilità di trasferirsi in rossonero, ha forzato con Massimo Cellino per arrivare a un accordo definitivo. Il patron del Brescia inizialmente voleva l’obbligo di riscatto, però il pressing del calciatore ha avuto successo.

Il Milan presto avrà un rinforzo importante a centrocampo. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara non vogliono limitarsi a Tonali. Infatti, prosegue la negoziazione con il Chelsea per il prestito con diritto di riscatto di Tiemoué Bakayoko. La società rossonera punta a rinforzare pesantemente la mediana per avere un organico più completo possibile in vista della nuova stagione.

