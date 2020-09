Calciomercato Milan, accordo per Brahim: i dettagli dalla Spagna

Brahim Diaz si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. I rossoneri avrebbero raggiunto un accordo con il Real. Le ultime dalla Spagna

Nel corso della trasmissione El Transistor di Onda Cero sono stati svelati i dettagli dell’affare che porterà Brahim Diaz a vestire il rossonero.

La trattativa è ormai ai dettagli finali e il fantasista spagnolo è pronto a sbarcare in Italia, per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Diavolo.

Come ampiamente raccontato il braccio di ferro tra Milan e Real Madrid è stato sulla formula del trasferimento, con i blancos che non vorrebbero perdere il controllo del talento ex Manchester City.

Le notizie continuano ad essere discordanti, ieri Sky Sport parlava di un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto.

La trasmissione spagnola, invece, parla solamente del riscatto da parte del Milan a 18-20 milioni di euro.

📹 🔴"El Milan se hace con una opción de compra de Brahim entre 18 y 20 millones de euros" Las palabras de @fburgos4, en @ElTransistorOC pic.twitter.com/QLRcPDJxuW — El Transistor (@ElTransistorOC) August 31, 2020

