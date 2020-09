Milan, Europa League: la possibile avversaria del terzo turno

Si è ridotto a cinque il numero delle possibili avversarie del Milan per il terzo turno di Europa League. Sorteggio alle 13.00

Come successo per il sorteggio del secondo turno preliminare, anche per il terzo la UEFA ha proceduto a ridurre in gruppi le squadre.

Le possibile avversarie del Milan si sono così ridotte: i rossoneri qualora dovessero superare gli irlandesi dello Shamrock Rovers si troveranno davanti a se o il San Gallo o la vincente di Bodø/Glimto-Žalgiris Vilnius o di Dunajská Streda-Jablonec. Il sorteggio si svolgerà in diretta streaming sul sito ufficiale della Uefa alle ore 13.00.