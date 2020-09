Calciomercato Milan, spunta l’ipotesi Mirante: stop della Roma

Spunta un nuovo nome in orbita Milan come vice Donnarumma. Non solo Begovic, il Milan pensa anche ad Antonio Mirante. Ma la Roma frena.

Antonio Mirante è il nuovo nome per la porta del Milan. Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb.com, i rossoneri hanno messo nel mirino il portiere della Roma per il ruolo di vice Donnarumma. Dopo Asmir Begovic, spunta quindi anche Mirante, che però è legato al club capitolino fino al 30 giugno 2021.

Il Milan è convinto delle qualità dell’estremo portiere giallorosso e della sua affidabilità, ma al momento è considerato solo un’alternativa a Begovic. La società di Via Aldo Rossi proverà fino in fondo a convincere il Bournemouth per il bosniaco e se non dovesse andare in porto proverà a convincere la Roma a cedere il portiere. I capitolini al momento non vorrebbero privarsi dell’ex Bologna.

L’addio di Reina ha portato al Milan un risparmio di 6 milioni di euro lordi, una cifra nettamente inferiore verrà investita nel secondo portiere della nuova stagione.