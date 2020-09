Aurier al Milan, trattativa bloccata: news dall’Inghilterra

Al Milan piace molto Serge Aurier, però le negoziazioni con il Tottenham vivono una fase di stallo. Manca l’accordo sul prezzo del giocatore ex PSG.

È ancora lontano l’arrivo di Serge Aurier al Milan. Nell’ultima conferenza stampa a Milanello il direttore sportivo Frederic Massara aveva detto che non c’erano le condizioni l’operazione. Ed, effettivamente, la situazione è rimasta la medesima.

Fermo restando che il club rossonero deve vendere un terzino destro per comprarne un altro, c’è comunque distanza con il Tottenham sulla valutazione dell’ivoriano. Dall’Inghilterra il portale skysports.uk fa sapere che i colloqui tra le parti sono interrotti proprio a causa del mancato accordo sul prezzo del cartellino. Potranno comunque riprendere più avanti nel corso della sessione del calciomercato.

Il Milan ha individuato in Aurier il profilo giusto per rinforzare la fascia destra difensiva. L’ex PSG ha esperienza e buone qualità tecnico-tattiche per rappresentare l’innesto adatto alle esigenze di Stefano Pioli. Ma oltre all’intesa economica con il Tottenham, al club rossonero serve pure vendere uno dei terzini destri in organico.

L’indiziato principale è Davide Calabria, nonostante Massara abbia detto che non è sul mercato. Tuttavia, finora non è arrivata alcuna offerta considerata congrua. Il Milan valuta 13-15 milioni il laterale bresciano.

