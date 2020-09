Calciomercato Milan, due alternative a Bakayoko

Il Milan continua a trattare l’acquisto di Bakayoko, per il quale c’è molta fiducia, ma si valutano le alternative, Soumarè e Florentino

Nuovi aggiornamenti su Bakayoko arrivano da Calciomercato.com. Il Milan sta continuando a lavorare con fiducia per il centrocampista con il Chelsea. Si attendono novità importanti a breve, molto probabilmente già nel fine settimana. Bakayoko ha già l’accordo con i rossoneri e non aspetta altro che far ritorno a casa.

I rossoneri, comunque, stanno monitorando altre situazioni per non farsi trovare impreparati: sul taccuino continuano ad esserci Soumarè del Lille, anche se il costo non è certo basso, e Florentino del Benfica, che ha messo in stand-by il Fulham. Il preferito, per il quale c’è tanto ottimismo, resta ovviamente Bakayoko.

LEGGI ANCHE: SEGUI LIVE MILAN-NOVARA