LIVE | Milan-Novara 2-2, gol e risultato in tempo reale

La diretta in tempo reale di Milan-Novara, la prima amichevole dei rossoneri in questo ritiro pre-campionato. Aggiornamenti minuto per minuto da Milanello.

31′ – GOL DEL MILAN! Bella giocata di Roback a destra, Laxalt arriva e mette dentro il pareggio.

25′ – GOL DEL MILAN! Ibra serve Paquetà, il brasiliano salta il difensore e appoggia in rete, è 2-1.

20′ – Inizia il secondo tempo

20′ – Primo tempo da venti minuti finito. Milan sotto di due gol.

15′ – Assist di Ibrahimovic per Halilovic, tiro facile e parato.

13′ – GOL DEL NOVARA! Incredibile a Milanello, Bellicchi segna la doppietta.

10′ – GOL DEL NOVARA! Bellicchi segna di testa su calcio d’angolo.

1′ – Si parte!

Benvenuti alla diretta testuale di Milan-Novara, la prima amichevole dell’anno. Si gioca a Milanello, le squadre disputeranno tre tempi da venti minuti. Qui gli aggiornamenti minuto per minuto su ciò che succederà durante il match.

Prima amichevole dell’anno per il Milan di Stefano Pioli. A Milanello, alle 17:00, arriva il Novara, per un appuntamento che si è ripetuto spesso nelle ultime stagioni. I rossoneri devono prepararsi in vista del debutto, previsto per metà settembre ai preliminari di Europa League.

Milan-Novara, la formazione dei rossoneri

Milan (4-2-3-1): A. Donnarumma; Calabria, Duarte, Bellodi, Hernández; Kessie, Bennacer; Halilović, Paquetá, Tonin; Ibrahimović.

