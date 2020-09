Milan, obiettivo vice Ibrahimovic: il primo nome è Jovic

Proseguono i dialoghi con il Real Madrid. Il Milan sta cercando un vice Ibrahimovic e sta pensando a Luka Jovic, attaccante delle merengues.

L’asse con il Real Madrid non si raffredda mai. Dopo la conclusione della trattativa Brahim Diaz, il Milan ora vuole imbastire un dialogo anche per Luka Jovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri non si accontentano di Rebic e Leao come alternative a Zlatan Ibrahimovic e vorrebbero un centravanti di ruolo per far rifiatare lo svedese.

Il Real Madrid ha pagato Jovic 60 milioni di euro la scorsa estate e non vorrebbe privarsene a un prezzo troppo inferiore. Il Milan, dal canto suo, non vuole spendere molto per una riserva, quindi è possibile una trattativa impostata sul prestito secco o con l’inserimento di un diritto di riscatto.

Ad ogni modo, riempire la casella del vice Ibrahimovic al momento non è una priorità per il Milan, quindi se ne riparlerà probabilmente a fine mercato.

