Milan, Pioli vuole Chiesa: Paquetà pedina di scambio

Stefano Pioli vorrebbe aggiungere Federico Chiesa al suo scacchiere. La trattativa con la Fiorentina è complicata, ma con l’inserimento di Paquetà l’affare è possibile.

Il Milan non molla Federico Chiesa. Stefano Pioli avrebbe chiesto alla dirigenza uno sforzo ulteriore per andare a prendere l’esterno della Fiorentina, capace di aggiungere quei 10-12 gol utili al raggiungimento dell’obiettivo Champions League.

Come riporta Tuttosport, la trattativa non è semplice, perché i viola sono irremovibili sui 70 milioni richiesti. Il direttore sportivo gigliato Daniele Pradè è però innamorato di Lucas Paquetà e ha provato a portarlo alla Fiorentina già lo scorso gennaio. Il Milan lo valuta almeno 25 milioni di euro. Se i viola accettassero l’inserimento del brasiliano nella trattativa l’affare potrebbe concretizzarsi. I rossoneri vorrebbero poi pagare i 45 milioni restanti con la formula del prestito con obbligo per una somma complessiva 30 milioni di euro più cospicui bonus, in modo tale da avvicinarsi ai 70 milioni richiesti.