Calciomercato Milan – Trattativa per Moisés Caicedo

Il Milan vuole Moises Caicedo, giovane centrocampista dell’Independiente del Valle. La dirigenza rossonera sta negoziando il suo arrivo dall’Ecuador.

Gianluca Di Marzio a Sky Sport in serata ha fornito altri aggiornamenti interessanti sul calciomercato del Milan.

Confermata la chiusura delle operazioni riguardanti Sandro Tonali del Brescia e Brahim Diaz del Real Madrid. Il club rossonero continua anche a negoziare con il Chelsea per il ritorno di Tiemoué Bakayoko, che andrebbe a completare il centrocampo di Stefano Pioli.

Inoltre il Milan sta trattando l’arrivo di Moises Caicedo, centrocampista classe 2001 in forza all’Independiente del Valle. Il giovane talento ecuadoriano, che ha un contratto in scadenza a giugno 2024, dovrebbe andare a rinforzare la Primavera guidata da Federico Giunti. Gli osservatori rossoneri lo hanno visionato e hanno avuto delle buone impressioni, pertanto la dirigenza si sta muovendo per portarlo in Italia. Ci sono buone possibilità di vedere Caicedo a Milano tra non molto.

