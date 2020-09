LIVE | Calendario Serie A 2020-2021, sorteggio in diretta

Calendario Serie A 2020-2021, il sorteggio in diretta LIVE! Segui con noi la nascita del nuovo campionato con tutte le partite dal 19 settembre fino al 23 marzo.

Benvenuti alla diretta testuale del sorteggio del calendario di Seriie A 2020-2021. Segui con noi LIVE la nascita del nuovo campionato con tutte le partite del Milan dal 19 settembre fino al 23 maggio.

Manca davvero poco per il via alla nuova Serie A. Dopo un anno lunghissimo causa Covid-19, che ha costretto le squadre a chiudere il vecchio campionato soltanto un mese fa, è arrivato già il momento di pensare al prossimo. Alle 12:00 è in programma il sorteggio del calendario della Serie A 2020-2021. C’è grande curiosità per scoprire quali saranno le avversarie del Milan, che come sappiamo comincierà la stagione prima degli altri per i preliminari di Europa League.