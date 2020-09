Calciomercato Milan – Milenkovic o Fofana in difesa: la situazione

Leo Duarte e Mateo Musacchio non convincono il management sportivo del Milan, che vuole prendere un nuovo difensore centrale e pensa a più profili.

Il Milan in questa sessione del calciomercato vuole rinforzarsi in tutti i reparti. La dirigenza sta operando per consegnare a Stefano Pioli una squadra più completa possibile per la nuova stagione.

Anche in difesa c’è voglia di intervenire, dato che nel pacchetto dei centrali c’è bisogno di un innesto. Per comprare un nuovo difensore, però, sarà necessario riuscire a cedere Leo Duarte e Mateo Musacchio. I due sudamericani hanno mostrato poca affidabilità nell’ultima annata, trascorsa più in infermeria che in campo.

Non facile da piazzare gli ex di Flamengo e Villarreal, però il Milan spera che si creino le giuste occasioni. Con le loro cessioni la società andrebbe poi a prendere un altro centrale. Circolano più nomi. La Gazzetta dello Sport conferma che i preferiti sono Nikola Milenkovic e Wesley Fofana.

Due obiettivi molto complicati, visto che i prezzi sono decisamente alti. La Fiorentina per il serbo chiede circa 35 milioni di euro, troppi. E il Saint-Etienne per il francese ha già rifiutato un’offerta da 25 milioni del Leicester City e al momento è poco predisposto a trattare la cessione di Fofana.

Strada in salita per il Milan, che probabilmente sarà costretto a puntare su altri obiettivi in difesa. Milenkovic sarebbe il preferito di Pioli, però la società non può andare oltre una certa soglia con gli investimenti. C’è un bilancio da far quadrare.

