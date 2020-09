Coronavirus, anche Barbara Berlusconi positiva

Dopo Silvio Berlusconi arriva l’ufficialità della positività al Covid-19 anche per la figlia Barbara, ex amministratrice delegata del Milan.

Dopo l’esito del tampone di Silvio Berlusconi, è stato reso noto che anche la figlia Barbara Berlusconi è risultata positiva al Covid-19.

L’ex amministratrice delegata del Milan (così come il fratello Luigi) è entrata a contatto con il virus. Al contrario di papà Silvio però, la dirigente ha anche mostrato per un paio di giorni i sintomi tipici del contagio. Di recente Barbara sembra comunque star bene e non presentare ulteriori malesseri.

