Calciomercato Milan – Bakayoko, Milan fiducioso. Soumaré difficile

Il Milan è sempre più vicino a riportare Bakayoko in maglia rossonera. Nessuna alternativa, obiettivo fisso è il francese.

Parti sempre più vicine. Il Milan ha fiducia di chiudere a breve un altro colpo importante a centrocampo dopo l’acquisto di Sandro Tonali.

Il ritorno di Tiemoué Bakayoko non è ancora cosa fatta, ma quasi. Il Chelsea ha aperto da tempo all’opzione del prestito con diritto di riscatto, anche se mancano ancora da definire i dettagli conclusivi dell’operazione.

Poi da Londra potrà arrivare l’attesa fumata bianca. Bakayoko è pronto a tornare al Milan e arricchire ancor di più il reparto mediano di mister Pioli.

Intanto arrivano smentite sulla pista concreta che porterebbe a Boubakary Soumaré del Lille. Il mediano francese, indicato come alternativa a Bakayoko stesso, è un profilo che non dispiace al Milan. Ma è troppo caro e molto più difficile da prendere, come spiegato da Tuttomercatoweb.com.

