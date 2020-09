Brahim Diaz, la visita a Casa Milan | VIDEO

Brahim Diaz a Casa Milan per firma, visita al museo e foto di rito. Su twitter il club ha postato il video di presentazione del nuovo arrivo.

La giornata di ieri è stata particolarmente frenetica per Brahim Diaz. Il centrocampista spagnolo è arrivato a Casa Milan per la firma, la visita al museo e le foto di rito. Il profilo Twitter del club ha postato un video che riassume tutta la visita con i momenti salienti, compreso il saluto dell’ex Real Madrid ai suoi nuovi tifosi.

Particolarmente emozionante per il giocatore è stato tenere in mano la sua nuova maglia con il numero 21. I primi attimi di questo nuovo passo importante per la carriera del giocatore che vuole contribuire alla causa rossonera sin da subito. Sono proprio questi istanti che regalano ai nuovi arrivi la sensazione di essere diventati parte di un club importante e prestigioso.

Step inside Casa Milan together with @Brahim! 🎥

Vi portiamo dentro Casa Milan insieme a Brahim Díaz! 🎥 #ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/R0ah0G9OlC — AC Milan (@acmilan) September 5, 2020

BRAHIM DIAZ: UN PRIVILEGIO ESSERE AL MILAN