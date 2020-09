Calciomercato Milan, sogno Bale: il Real Madrid vuole cederlo

Il Milan sogna Gareth Bale. Il Real Madrid vorrebbe cedere il gallese per liberarsi del cospicuo ingaggio, ma nessuno vuole garantire lo stesso trattamento economico al giocatore.

Il Milan sulle tracce di Gareth Bale. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, l’esterno gallese è in uscita dal Real Madrid, ma l’ingente ingaggio del giocatore frena la cessione. Bale guadagna circa 15 milioni di euro e dovrebbe almeno dimezzarsi lo stipendio per potersi trasferire. Il giocatore non è più nel progetto tecnico delle merengues, ma il suo contratto scade nel 2022.

La scorsa estate fu lo Jiangsu Suning a interessarsi al giocatore, ma l’affare non si concretizzò. Il Real Madrid sembrerebbe addirittura intenzionato a liberarlo pagandogli un intero anno. Il Milan sogna il giocatore, ma sicuramente non offrirebbe più di 7 milioni di euro, che è la cifra che percepisce Ibrahimovic. I rossoneri ci sperano, ma l’operazione è molto complicata.

BIGLIA ASPETTA IL TORINO