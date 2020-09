Calciomercato Milan – Florentino Luis alternativa a Bakayoko | VIDEO

Il Milan non sta riuscendo a chiudere la trattativa con il Chelsea per Tiemoué Bakayoko, centrocampista che ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2018/2020. I club hanno accordo sulla formula dell’operazione, ovvero prestito oneroso con diritto di riscatto, ma non sulla cifra finale che il Milan dovrebbe pagare per l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Il Chelsea vorrebbe fissarla a circa 30 milioni di euro, mentre i rossoneri la vogliono vicina ai 20. Paolo Maldini valuta anche altri centrocampisti e non a caso ha incontrato l’agente di Florentino Luis, portoghese in forza al Benfica che la società di via Aldo Rossi ha già trattato nell’ultimo mercato di gennaio.