Milan-Monza, chance per Halilovic, Duarte e Laxalt: si decide il futuro

Tre calciatori del Milan sembrano prossimi alla cessione, ma questa sera a San Siro avranno una chance per stupire e farsi notare.

Un’ultima amichevole per sperare e per decretare il proprio futuro. Oggi in Milan-Monza, gara delle ore 20.45 a San Siro, toccherà ad alcuni esuberi rossoneri.

Sarà interessante vedere all’opera in particolare tre calciatori dal destino segnato. Si tratta del difensore Leo Duarte, del terzino Diego Laxalt e del fantasista Alen Halilovic.

I tre sono considerati in partenza, ma vogliono approfittare dell’occasione per convincere Stefano Pioli e la società a puntare ancora su di loro.

Il più prossimo all’addio sembra essere Halilovic: rientrato dal prestito positivo all’Heerenveen, il croato ha diverse proposte sempre a titolo temporaneo. Il Milan deve solo decidere dove spedirlo, anche se l’ex Barcellona tenterà di far cambiare clamorosamente idea a Pioli questa sera.

Più complicate le situazioni di Duarte e Laxalt. Il Milan sta cercando acquirenti, così da poterli sostituire in rosa con elementi più convincenti. Ma al momento di offerte vere e proprie non ne sono giunte. Ecco perché una buona prova contro il Monza potrebbe avvicinarli alla permanenza.

Diverso il discorso di Lucas Paquetà. Il brasiliano ha potenzialità enormi ed il Milan non vuole ‘regalarlo’ a basso costo. Ma lo spazio dell’ex Flamengo in prima squadra è sempre minore, visto che Pioli ed il suo staff lo considerano solo una mera alternativa.

