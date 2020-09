Milan, nuovi contatti per Jovic. Rebic può convincerlo

Il Milan continua a seguire attentamente l’evolversi della situazione legata a Luka Jovic. L’attaccante del Real Madrid è grande amico di Ante Rebic, con il numero 18 rossonero che potrebbe convincerlo a trasferirsi in Italia.

Luka Jovic è il primo nome per rinforzare l’attacco del Milan. L’attaccante croato piace alla dirigenza rossonera per ricoprire il ruolo di vice Ibrahimovic. Secondo quanto riferisce La Repubblica, il Milan sta dialogando con Fali Ramadani, agente del giocatore e – forte degli ottimi rapporti con il Real Madrid – potrebbe chiudere l’operazione.

L’arma in più del Milan per portare Jovic in rossonero si chiama Ante Rebic. Il numero 18 rossonero è grande amico del centravanti con cui ha condiviso l’esperienza all’Eintracht Francoforte e potrebbe convincerlo a vestire la maglia rossonera.

Al momento Zidane non vorrebbe privarsi del croato e nega ogni possibilità che il giocatore lasci il Real Madrid. Nel momento in cui le merengues decidessero di acquistare un nuovo attaccante, allora il Milan potrebbe far partire l’assalto per Jovic, con Rebic che farebbe da prezioso sponsor per il sì definitivo. Jovic arriverebbe comunque con la formula del prestito.

