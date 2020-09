Dpcm, stadi chiusi fino al 30 settembre

Il nuovo DPCM che entrerà in vigore da domani ha stabilito che gli stadi resteranno chiusi almeno fino al 30 settembre. I tifosi devono attendere ancora.

Era nell’aria, ma ora è arrivata anche la conferma del nuovo DPCM: gli stadi resteranno chiusi almeno fino al 30 settembre. Il nuovo decreto, come riporta il Corriere della Sera, andrà in vigore da domani 7 settembre. Oltre alla mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi e dove si non può mantenere il distanziamento, l’esecutivo ha stabilito anche che al momento non si può ancora assistere al calcio giocato.

I tifosi speravano in una riapertura, almeno parziale, ma al momento devono accontentarsi di vedere i propri beniamini in televisione. Successivamente a quella data si ridiscuterà se concedere almeno a una parte di tifo di assistere alle gare.

MILAN, UFFICIALE BJORKLUND