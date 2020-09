Milan, adesso è ufficiale: arriva Bjorklund

Ufficiale un nuovo acquisto per la Primavera del Milan: dal Malmo arriva Lukas Edvin Bjorklund, trequartista svedese classe 2004.

Il Milan ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Lukas Edvin Bjorklund. Il trequartista svedese classe 2004 arriva dal Malmo e verrà aggregato alla Primavera di Federico Giunti. Il giocatore viene paragonato in patria a Ricardo Kakà.

Il giocatore ha iniziato con il Ystad IF FF, per poi passare al Malmo e mostrare tutte le sue qualità tecniche. Ora una nuova importante avventura al Milan. Il giocatore era seguito da tempo dal Milan e già dal mese di luglio la dirigenza rossonera ha accelerato per il suo acquisto che è stato perfezionato nella giornata di oggi.

