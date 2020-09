Milan, Bellodi in partenza | Prestito in Serie B

Dopo le ultime prove in amichevole il giovane difensore milanista Bellodi è pronto a fare esperienza altrove: offerte dalla serie cadetta.

Dopo le ultime due amichevoli del Milan disputate da titolare, Gabriele Bellodi potrebbe iniziare una nuova avventura lontano da Milanello.

Il centrale difensivo classe 2000 è molto richiesto in Serie B. Come riportato anche da Tuttomercatoweb.com, Bellodi sta valutando diverse offerte, prima di scegliere dove andare a fare maggiore esperienza in vista della nuova stagione.

Oltre ad Ascoli e Pisa, che si erano mosse già da giorni, anche la Salernitana è interessata al prestito di Bellodi. Di certo il talento nativo di Mantova non resterà nella rosa del Milan per l’annata 2020-2021.

Per lui si tratterebbe della terza esperienza in prestito consecutiva. Negli ultimi due campionati Bellodi è stato ceduto a titolo temporaneo all’Olbia e al Crotone.

