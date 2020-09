Calciomercato Milan, due uscite in difesa: i dettagli

Il Milan continua a lavorare anche sul fronte cessioni. Per quanto riguarda la difesa i nomi sono quelli di Leo Duarte e Mateo Musacchio.

Il Milan vuole costruire una squadra all’altezza per raggiungere l’obiettivo Champions League. Il mercato in entrata è stato finora soddisfacente, ma è necessario battere un colpo anche in uscita. In difesa i nomi con le valigie in mano sono Leo Duarte e Mateo Musacchio.

Il difensore brasiliano, poco impiegato lo scorso anno soprattutto per infortuni di vario genere, era già sul piede di partenza e le prime uscite del Milan in amichevole hanno convinto la dirigenza a privarsi definitivamente del giocatore.

Mateo Musacchio ha perso il posto dopo l’arrivo di Simon Kjaer e non vuole passare la stagione in panchina. L’infortunio alla caviglia ha messo un po’ i bastoni tra le ruote sia al giocatore che alla dirigenza rossonera, che di conseguenza non ha potuto ricevere offerte.

Duarte è ormai l’ultimo della gerarchia, mentre Musacchio è ancora considerato valido dal tecnico Pioli, ma con un’offerta adeguata partirebbero entrambi.

