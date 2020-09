Calciomercato Milan – Deulofeu, un club italiano ci prova

Gerard Deulofeu ancora in Italia? È possibile. Una squadra della Serie A si è messa sulle tracce del giocatore del Watford, con un passato anche al Milan.

Non è escluso un ritorno di Gerard Deulofeu in Serie A. Nella stagione 2016/2017 aveva già vestito al maglia del Milan e non gli dispiacerebbe tornare a indossarla. Tuttavia, non risulta che il club rossonero sia particolarmente interessato al giocatore adesso.

C’è un’altra squadra italiana che sembra desiderosa di assicurarsi l’ex esterno offensivo di Barcellona ed Everton. Si tratta della Fiorentina. Stando alle indiscrezioni raccolte da Sportitalia, il direttore sportivo viola Daniele Pradé ha avviato i primi contatti con il Watford.

Deulofeu vuole cambiare aria, anche perché la società londinese è retrocessa dalla Premier League alla Championship nell’ultima stagione. Non desidera giocare in un campionato “cadetto”. La prospettiva di tornare in Serie A gli piace, ma sulle sue tracce c’è anche il Valencia.

Il calciatore spagnolo ha più opzioni per il suo futuro e tra non molto sarà chiamato a scegliere. Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e dai progetti sportivi messi sul tavolo. Anche se reduce da un grave infortunio, Deulofeu è un esterno offensivo che può fare bene a buoni livelli.

Gerard Deulofeu è in uscita dal Watford. L’ex Milan ha mercato in Spagna, piace al Valencia. In Italia ci prova la Fiorentina. Il DS Pradè ha avviato i primi contatti con il presidente del club inglese Pozzo @tvdellosport #Sportitaliamercato #Sportitalia — Luca Cilli (@Luca_Cilli) September 6, 2020

