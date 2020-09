Calciomercato Milan – Il Napoli su due obiettivi rossoneri

Il Napoli allenato da Gennaro Gattuso è interessato a due giocatori più volte accostati al Milan nelle cronache del calciomercato, ma difficili da prendere.

In ogni sessione di calciomercato ciascun club ha delle prime scelte e delle alternative per rinforzarsi nei vari reparti. Ci sono dei giocatori che rappresentano obiettivi difficili da raggiungere e il Milan ne ha due abbastanza noti.

Ci riferiamo a Nikola Milenkovic e Federico Chiesa, gioielli della Fiorentina che hanno prezzi molto elevati. Rocco Commisso per il difensore centrale serbo chiede circa 35 milioni di euro, mentre per l’esterno offensivo non vuole discutere per meno di 50 milioni. Si tratta di due operazioni decisamente costose e poco compatibili con l’esigenza del Milan di migliorare i conti del bilancio.

Per Milenkovic è stata esplorata la possibilità di offrire uno scambio con Lucas Paquetà, ma la Fiorentina ha rifiutato tale prospettiva. Invece per Chiesa una trattativa non è mai partita realmente.

Sulle tracce dei due giocatori anche il Napoli. Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il club di Aurelio De Laurentiis si è fatto avanti per loro e per Gaetano Castrovilli. Richiesta di informazioni e primo tentativo da parte degli azzurri, però Commisso ha detto no.

Sia Milenkovic che Chiesa vorrebbero lasciare Firenze per mettersi alla prova in una realtà maggiormente ambiziosa. Desiderano entrambi disputare le coppe europee, ma la Fiorentina per venderli vuole tantissimi soldi e c’è poca disponibilità a trattare rispetto ai prezzi fissati dalla dirigenza viola.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Milan, domenica test contro il Chievo Verona