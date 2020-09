Calciomercato Milan, piace Mykolenko. Lione su Paquetà | VIDEO

La dirigenza rossonera ha incontrato a Casa Milan gli agenti Fabio Parisi e Stefano Antonelli, che per la fascia sinistra difensiva hanno proposto Vitalij Mykolenko. Il 21enne terzino ucraino milita nella Dinamo Kiev e viene valutato circa 15-18 milioni di euro. A Stefano Pioli serve un vice di Theo Hernandez, ma per poter dare l’assalto a un nuovo laterale mancino è necessario prima vendere Diego Laxalt. A proposito di cessioni, il Milan spera di piazzare Lucas Paquetà. Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento del Lione, che però difficilmente potrà offrire i circa 25 milioni che la società di via Aldo Rossi chiede per il centrocampista brasiliano ex Flamengo.