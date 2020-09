Milan, salta l’amichevole col Chievo: scelto il nuovo avversario

Salta l’amichevole contro il Chievo Verona del Milan. I rossoneri hanno scelto il nuovo avversario per sabato 12 settembre, ancora a Milanello.

Dopo Novara e Monza, il Milan torna in campo nel pomeriggio di oggi per affrontare il Vicenza a Milanello. Sarà il penultimo test prima dell’impegno ufficiale in Europa League; prima dello Shamrock Rovers, la squadra di Stefano Pioli giocherà ancora nel proprio centro sportivo contro il Brescia.

Poco fa il Milan ha ufficializzato questa nuova amichevole sui suoi canali social. Le Rondinelle prendono il posto del Chievo Verona: infatti il Diavolo avrebbero dovuto giocare contro i gialloblu, ma la positività al Coronavirus riscontrate nella squadra di Aglietti hanno convinto il club a cambiare.

