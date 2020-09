LIVE | Milan-Vicenza 1-0, gol e risultato in tempo reale dell’amichevole

La diretta live di Milan-Vicenza, la terza amichevole di questo ritiro pre-campionato dei rossoneri. Aggiornamenti minuto per minuto da Milanello su gol e risultato dell’amichevole.

11′ – GOOOOOL DEL MILAAAAN! Calhanoglu riceve al limite dell’area, trova Castillejo che appoggia in porta di destro.

5′ – Occasione per Colombo! Il sinistro però è centrale.

1′ – L’amichevole è iniziata!

Alle 17:00 partirà la diretta testuale di Milan-Vicenza, l’amichevole di questo pomeriggio a Milanello. Qui tutti gli aggiornamenti su gol e risultato del match.

Il Milan si prepara a scendere in campo per la terza amichevole di questo ritiro. I rossoneri affrontano il Vicenza, dopo aver superato i test contro Novara e Monza. Il Diavolo vuole continuare a mettere minuti nelle gambe in vista del preliminare di Europa League, in programma il prossimo 17 settembre. Stefano Pioli non ha ancora la rosa al completo: c’è attesa per l’ufficialità di Sandro Tonali, e il tempo stringe per inserirlo nella lista UEFA. Intanto occhi puntati su Milanello per questa importante amichevole; l’ultima si giocherà sabato, non più contro il Chievo ma contro il Brescia.

MILAN VICENZA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Il tabellino di Milan-Vicenza

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Michelis, Duarte, Theo Hernández; Krunić, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Maldini; Colombo.

Vicenza: in attesa di comunicazione