Milan Vicenza amichevole, dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv e streaming

Milan-Vicenza amichevole, dove vederla in diretta tv e streaming. Sky o DAZN? Ecco tutte le informazioni utili su come assistere alla partita.

Dopo aver superato i test contro Novara e Monza (quattro reti in entrambe le partite), il Milan si prepara per la terza amichevole di questo pre-campionato. Alle 17:00, in quel di Milanello, la squadra rossonera affronterà il Vicenza. Un’altra prova importante per Stefano Pioli in vista del preliminare di Europa League, in programma il 17 settembre contro lo Shamrock Rovers a Dublino.

Il Milan viene dal 4-1 rifilato al Monza a San Siro di sabato scorso. Una serata in un certo senso storica perché Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, ha segnato per la prima volta in prima squadra. In rete anche Kalulu e Colombo, altri due giovani molto interessanti su cui Pioli sembra puntare. Probabile che troveranno spazio anche oggi pomeriggio. Ecco, di seguito, le informazioni su come e dove vedere l’amichevole Milan–Vicenza, in tv e in streaming.

MYKOLENKO PISTA CONCRETA: LE ULTIME NEWS

Amichevole Milan-Vicenza, dove si vede

L’amichevole Milan–Vicenza sarà visibile in esclusiva su Milan TV, il canale tematico rossonero, proprio come contro il Novara. Le trasmissioni sono disponibili per chi ha l’abbonamento tramite Sky. Ma il canale è incluso nell’abbonamento DAZN. Basterà quindi accedere al proprio account della piattaforma streaming e cliccare su Milan TV. Se siete da Smartphone o Tablet, bisognerà scaricare l’applicazione gratuita. Per guardarla in TV, invece, per chi vede da DAZN, serve una Smart TV, oppure potete accedere tramite Ps4 o Xbox One.

TONALI IN EUROPA LEAGUE: CORSA CONTRO IL TEMPO

La probabile formazione

In difesa confermate la coppia Duarte-Bellodi (mancano alternative). In mezzo Kessie e Bennacer, potrebbe rientrare Calhanoglu. Ibrahimovic guida l’attacco, Daniel Maldini e Roback dalla panchina.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Duarte, Bellodi, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Calhanoglu, Paqueta (Maldini), Castillejo; Ibrahimovic

RINNOVO DONNARUMMA: LE ULTIME NEWS