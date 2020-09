Milan, Tonali in Europa League: corsa contro il tempo

Sandro Tonali potrebbe essere inserito nella lista dei convocati che prenderà parte alla trasferta a Dublino. C’è ancora tempo fino alla mezzanotte di domani

In mattinata, con qualche minuto di ritardo, Sandro Tonali ha iniziato le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano. Il centrocampista classe 2000 sarà dunque presto ufficialmente un nuovo giocato del Milan. Dopo la firma potrà unirsi al gruppo di Stefano Pioli.

C’è da capire se fare parte della trasferta a Dublino, in programma il 17 per il turno preliminare di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarà una corsa contro il tempo visto che la lista potrà essere consegnata entro la mezzanotte di domani.

LEGGI ANCHE: SACRIFICIO PER DONNARUMMA