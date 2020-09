Sportmediaset – Milan, il Lione prepara l’offerta per Paquetà

Lucas Paquetà piace al Lione, che ha già iniziato a muoversi per il calciatore del Milan. Non c’è ancora un’offerta, però dalla Francia presto arriverà.

Lucas Paquetà rientra tra i giocatori che il Milan è disponibile a cedere in questa sessione di calciomercato. Non è un mistero che il club rossonero voglia vendere il centrocampista brasiliano, grande delusione della stagione 2019/2020.

Per adesso non è arrivata alcuna offerta importante a Casa Milan, dove vengono richiesti circa 25 milioni di euro per la cessione dell’ex Flamengo. A bilancio non può essere iscritta una minusvalenza, dunque Paolo Maldini e Frederic Massara attendono una proposta adatta alle esigenze della società.

Nelle ultime ore è emerso l’interesse del Lione per Paquetà. Da Sportmediaset giunge conferma dell’esistenza di un sondaggio da parte del club francese. Non c’è un’offerta ufficiale ancora, però il presidente Jean-Michel Aulas sembra disposto a mettere sul tavolo 20-22 milioni di euro per il centrocampista sudamericano.

Una cifra che il Milan non può ritenere sufficiente, ma che sarebbe comunque una buona base per intavolare una trattativa e sperare di condurla in porto. Proprio dal Lione i rossoneri stanno prendendo il secondo portiere, cioè Tatarusanu. I rapporti tra le due società sono buone e si potrebbe arrivare a un accordo anche per Paquetà.

