Sky – Milan, arriva il vice-Donnarumma: nome a sorpresa

Il Milan ha scelto il secondo portiere: si tratta di Cirpian Tatarusanu, l’ex della Fiorentina. Ecco i dettagli della trattativa già conclusa.

Niente Sportiello, né Asmir Begovic. Il secondo portiere del Milan, e quindi il vice-Donnarumma, sarà Ciprian Tatarusanu. Classe 1986, il portiere rumeno ha disputato l’ultima annata con la maglia del Lione. Come scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, arriva a titolo definitivo e firmerà un contratto di tre anni.

Fra stasera e domani mattina è atteso a Milano per le visite mediche e la firma.

Per Tatarusanu si tratta di un ritorno in Serie A: infatti dal 2014 al 2017 ha vestito la maglia della Fiorentina, e con ottimi risultati. Con Pioli non si è mai incrociato; o meglio, lo ha fatto per poche settimane all’arrivo dell’allenatore in Toscana, poi lui andò via. In patria ha vinto tanto, dopo la viola è andato in Francia: Nantes prima e Lione poi.

